مردم ولایتمدار و مقاوم استان دیشب هم در لبیک به فرمان رهبر خود در خیابانها و میادین اصلی شهرها پرشور حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.
مردم ولایتمدار و مقاوم بجنورد هم دیشب با حضور در خیابانها در لبیک به فرمان رهبر خود، یاد قائد شهید و شهدای خدمت را گرامی داشتند و با آرمانهای والای ایشان تجدید پیمان کردند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان دیشب در هشتاد و پنجمین شب حماسه خیابان گفتند پرچم کشور خود را بالا نگه میدارند و به تاسی از اسطورهها و قهرمانان میهن، در خرمشهرهای پیش رو با صلابت و استوار و بدون خستگی خواهند ایستاد.
در هشتاد و ششمین شب حماسه حضور مردم ولایتمدار بجنورد، از برترینهای جشنواره رسانهای ابوذر قدردانی شد.
خبرگزاری صدا و سیما در این جشنواره موفق به کسب سه مقام شد.