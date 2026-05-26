به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.

مردم ولایتمدار و مقاوم بجنورد هم دیشب با حضور در خیابان‌ها در لبیک به فرمان رهبر خود، یاد قائد شهید و شهدای خدمت را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای ایشان تجدید پیمان کردند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان دیشب در هشتاد و پنجمین شب حماسه خیابان گفتند پرچم کشور خود را بالا نگه می‌دارند و به تاسی از اسطوره‌ها و قهرمانان میهن، در خرمشهر‌های پیش رو با صلابت و استوار و بدون خستگی خواهند ایستاد.

در هشتاد و ششمین شب حماسه حضور مردم ولایتمدار بجنورد، از برترین‌های جشنواره رسانه‌ای ابوذر قدردانی شد.

خبرگزاری صدا و سیما در این جشنواره موفق به کسب سه مقام شد.