مدیرکل دامپزشکی خوزستان از آمادهباش ۹۸ گروه نظارت شرعی و بهداشتی در ۳۰ شهرستان برای عید سعید قربان خبر داد و بر ضرورت مراجعه شهروندان به کشتارگاههای مجاز برای ذبح دام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکریفرد، از آمادگی کامل این ادارهکل برای اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی و شرعی خبر داد.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان اظهار داشت: بهمنظور پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و اطمینان از سلامت فرآوردههای خام دامی، گروههای ویژه ما در تمامی ۳۰ شهرستان استان سازماندهی شدهاند.
وی افزود: در این طرح که با هدف صیانت از سلامت مصرفکنندگان اجرا میشود، در مجموع ۴۸ گروه ثابت و ۵۰ گروه سیار در میادین عرضه دام و کشتارگاهها مستقر خواهند بود.
وی در تشریح توان عملیاتی دامپزشکی استان در این طرح افزود: ین شبکه نظارتی شامل مجموعهای متشکل از ۱۴۰ دکتر دامپزشک و بازرس بهداشتی گوشت و ۶۰ روحانی ناظر شرعی است که با حضور مستمر در نقاط مختلف استان، بر فرآیند ذبح دام، سلامت لاشه و انطباق آن با احکام شرعی نظارت دقیق خواهند داشت.
عسکریفرد با بیان اینکه ذبح غیربهداشتی در معابر عمومی میتواند منشأ شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام (مانند تب خونریزیدهنده کریمه کنگو) باشد، گفت: کشتار دام در خارج از محیطهای تحت نظارت، نهتنها مخاطرات جدی بهداشتی برای شهروندان به همراه دارد، بلکه موجب آلودگیهای زیستمحیطی نیز میشود.
از همین رو، توصیه اکید ما به تمامی هماستانیهای عزیز این است که برای حفظ سلامت خود و خانوادهشان، حتماً ذبح دامهای قربانی خود را در کشتارگاههای مجاز سطح استان انجام دهند.
مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان در پایان به تمهیدات ویژه برای کسانی که قصد ذبح در منازل را دارند اشاره کرد و گفت: گرچه توصیه اول ما مراجعه به کشتارگاههاست، اما برای رفاه حال شهروندان، در صورتی که نیاز به ذبح در محل سکونت باشد، کارشناسان ما آماده خدمترسانی هستند.
وی افزود:شهروندان میتوانند در صورت نیاز، با شمارهگیری سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی استان تماس بگیرند تا هماهنگیهای لازم جهت اعزام کارشناسان بهداشتی و ناظران شرعی به محل مورد نظر انجام شود.
امیدواریم با همکاری مردم فهیم استان، شاهد برگزاری هرچه مطلوبتر و ایمنتر این مراسم مذهبی باشیم.