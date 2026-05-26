پلمب کارگاههای غیرمجاز جمعآوری ضایعات در کهنوج
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از پلمب چندین کارگاه غیرمجاز جمعآوری ضایعات در شهرستان کهنوج خبر داد.
؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از پلمب چندین کارگاه غیرمجاز جمعآوری ضایعات در شهرستان کهنوج خبر داد و تأکید کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از امنیت و سلامت شهروندان، تمامی مراکز غیرمجاز این حوزه پلمب خواهند شد.
محسن دهقان، در حاشیه بازدید میدانی از کارگاههای ضایعاتی، اظهار کرد: کارگاههای غیرمجاز جمعآوری ضایعات یکی از عوامل اصلی در تسهیل خرید و فروش اموال مسروقه و به تبع آن، افزایش آمار سرقتهای خرد در سطح شهرستان هستند.
وی افزود: این واحدها علاوه بر ایجاد بستری برای فعالیتهای مجرمانه، به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، تهدیدی جدی علیه سلامت عمومی و امنیت شهروندان محسوب میشوند؛ لذا طرح ضربتی برخورد با این مراکز در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج با اشاره به همکاری دستگاههای متولی در اجرای این طرح، تصریح کرد: نیروی انتظامی با همکاری شهرداری و مرکز بهداشت شهرستان موظف شدهاند نسبت به شناسایی دقیق و پلمب فوری تمامی کارگاههای ضایعاتی که فاقد مجوز قانونی بوده یا موازین بهداشتی و امنیتی را نقض میکنند، اقدام کنند.
دهقان با تاکید بر استمرار این نظارتها خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مراکز مخل امنیت و سلامت جامعه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست جهت مشارکت در برقراری امنیت و صیانت از حقوق عامه، گزارشهای خود را در خصوص فعالیت کارگاههای غیرمجاز یا مشکوک جمعآوری ضایعات به دادستانی شهرستان ارسال کنند.