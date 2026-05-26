مدیر کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی ۲۳ اکیپ دامپزشکی برای نظارت بهداشتی و شرعی در روز عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کرم چهارلنگ گفت: دامپزشکی استان با اشاره به اینکه تمهیدات ویژه‌ای برای برگزاری مراسم عید قربان در نظر گرفته شده است گفت: اکیپ‌های ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام در روز عید قربان تجهیز و ساماندهی شده‌اند.

مدیر کل دامپزشکی استان افزود: ۲۳ اکیپ نظارت شامل ۱۰ اکیپ ثابت و ۱۳ اکیپ سیار با حضور ۱۳ دامپزشک، ۱۳ بازرس بهداشت گوشت و ۷ روحانی ناظر شرعی برای ذبح در کشتارگاه‌های ذبح دام مستقر شده و خدمات خود را رایگان ارائه می‌دهند.

مدیر کل دامپزشکی استان با تأکید بر اینکه ذبح دام قربانی در معابر ممنوع است، اضافه کرد: به هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان به‌خصوص بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، دام‌های قربانی خود را صرفا در کشتارگاه‌ها و تحت نظارت‌های بهداشتی و شرعی دامپزشکی ذبح کنند.