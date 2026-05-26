بهره برداری از پنج طرح شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مشهد
به مناسبت روز مقاومت و پایداری، پنج طرح و نماد شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مشهد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: تکمیل و آمادهسازی مزار شهیدان «جواد جهانی و محمد اسدی»در بوستان خورشید با اعتباری افزون بر ۵۱ میلیارد ریال، طرح «گویاسازی بزرگراه شهید سلیمانی» با نصب ۵۰ قاب نوری در آیلندهای میانی این بزرگراه، ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و عملیات طریقالقدس در قالب این طرح ها اجرا شده است.
قلندر شریف افزود: دیوارنگاره شهید علی لاریجانی به مساحت ۱۰۴ مترمربع در ابتدای خیابان طبرسی در مجاورت حرم مطهر رضوی، یادمان شهدای گمنام بوستان اردیبهشت و مزین شدن پل آزادگان به نام هزار و ۸۴۸ آزاده استان دیگر طرح هایی است که در مشهد به بهره برداری رسیده است.
شهردار مشهدافزود: کارهای ویژهای در مشهد انجام شده که به یادگار خواهد ماندو نمادهای نصب شده شهدا به عنوان یک تکلیف و به صورت ماندگار و دائمی خواهد بود.
وی اضافه کرد: دشمن همیشه به دنبال نابودی نظام و انقلاب اسلامی بوده، اما نه تنها در جنگ نظامی بلکه در جنگ دیپلماسی و رسانهای هم شکست خورده و تحقیر شده و این جنگ برای او به یک بحران چند لایه تبدیل شده است.
شهردار مشهد ادامه داد: ملت ایران ۸۶ شب در خیابان در دفاع از نظام موجی از اقتدار را رقم زدهاند و اگر نبودند این کشور و نظام هم نبود.