به مناسبت روز مقاومت و پایداری، پنج طرح و نماد شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مشهد به بهره برداری رسید.

طرح «گویاسازی بزرگراه شهید سلیمانی» با نصب ۵۰ قاب نوری در آیلند‌های میانی این بزرگراه، ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و عملیات طریق‌القدس در قالب این طرح ها اجرا شده است. قلندر شریف افزود: دیوارنگاره شهید علی لاریجانی به مساحت ۱۰۴ مترمربع در ابتدای خیابان طبرسی در مجاورت حرم مطهر رضوی، یادمان شهدای گمنام بوستان اردیبهشت و مزین شدن پل آزادگان به نام هزار و ۸۴۸ آزاده استان دیگر طرح هایی است که در مشهد به بهره برداری رسیده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: تکمیل و آماده‌سازی مزار شهیدان «جواد جهانی و محمد اسدی»در بوستان خورشید با اعتباری افزون بر ۵۱ میلیارد ریال،

شهردار مشهدافزود: کار‌های ویژه‌ای در مشهد انجام شده که به یادگار خواهد ماندو نمادهای نصب شده شهدا به عنوان یک تکلیف و به صورت ماندگار و دائمی خواهد بود.

وی اضافه کرد: دشمن همیشه به دنبال نابودی نظام و انقلاب اسلامی بوده، اما نه تنها در جنگ نظامی بلکه در جنگ دیپلماسی و رسانه‌ای هم شکست خورده و تحقیر شده و این جنگ برای او به یک بحران چند لایه تبدیل شده است.

شهردار مشهد ادامه داد: ملت ایران ۸۶ شب در خیابان در دفاع از نظام موجی از اقتدار را رقم زده‌اند و اگر نبودند این کشور و نظام هم نبود.