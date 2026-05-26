پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر با وزش بادهای جنوب غربی بر روی دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز جوی آرام برقرار است و در بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی برروی دریا مورد انتظار است.
او افزود: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر در تنگه هرمز کمی مواج و با احتیاط شناورهای سبک برای تردد دریایی مساعد پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: شرایط جوی و دریایی با کمی تغییرات، تا پایان هفته مورد انتظار است.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در پارهای نقاط استان پیش بینی میشود.