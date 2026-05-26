رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو آماده است تا با بهکارگیری تمام ظرفیتهای قانونی، نظارتی و تخصصی خود، مسیر نوآوری، توسعه پایدار و صادرات محصولات سلامت محور را برای فعالان اقتصادی متعهد هموار سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به رسالت سازمان غذا و دارو در هموارسازی مسیر توسعه برای واحدهای تولیدی، اظهار داشت: وقتی دغدغه اصلی یک مجموعه، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای سلامت باشد، وظیفه ما حمایت همهجانبه و کاهش موانع بوروکراتیک است تا سرعت پیشرفت پروژههای راهبردی دوچندان شود.
وی افزود: همافزایی بین حاکمیت و بخش خصوصی متعهد، زمینهساز خدمترسانی گستردهتر و دستیابی به جامعهای سالمتر خواهد بود و این مهم جز با اعتماد متقابل و تعامل سازنده محقق نمیشود.
پیرصالحی با اشاره به ظرفیتهای نوآورانه در حوزه تولید محصولات فراسودمند و سلامتمحور، تصریح کرد: با توجه به چالشهای سلامتی امروز، اگر شرکتهای دارای زیرساخت فنی و دانش تخصصی، وارد حوزههای نوین مانند داروسازی یا مکملهای غذایی شوند، گامی مؤثر در جهت تقویت نظام سلامت و کاهش بار بیماریها برداشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو آماده است تا با بهکارگیری تمام ظرفیتهای قانونی، نظارتی و تخصصی خود، مسیر نوآوری، توسعه پایدار و صادرات محصولات سلامت محور را برای فعالان اقتصادی متعهد هموار سازد و از هیچ حمایتی در این مسیر دریغ نخواهد کرد.