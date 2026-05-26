به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی خسارات وارده به برخی زیرساختهای علمی دانشگاه شهید بهشتی در حملات اخیر دشمن آمریکایی_صهیونی، پویش مردمی «بهشتی را با هم میسازیم» با هدف جلب مشارکتهای همگانی برای ترمیم و توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی آغاز به کار کرد. این حرکت ملی پیوندی میان ارادهی جامعه و آیندهی نهاد علم برای بازسازی «خانهی دوم» نخبگان کشور محسوب میشود.
دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از نمادهای علمی برجسته کشور، همواره کانون سازندگی و امید بوده است. اکنون که بخشی از این حریم مقدس علم مورد هجمه قرار گرفته، این پویش با هدف بهرهگیری از همت جمعی و سرمایههای اجتماعی راهاندازی شده است تا ثابت شود ارادهی ملت در صیانت از حریم دانش، شکستناپذیر است.
دانشگاه، قلب تپنده آینده
اهمیت این پویش صرفاً در ابعاد مادی آن نیست؛ بلکه پیامی است از سوی جامعه به حوزهی علم و فرهنگ که نشان میدهد دانشگاه به عنوان ضامن پیشرفت و امنیت آیندهی ایران، هرگز تنها نخواهد ماند. مشارکت در این پویش، تلاشی است برای سبز شدن دوبارهی نهالی که نسلهای آینده قرار است در سایهی آن قد بکشند.
نحوه مشارکت در پویش
علاقهمندان میتوانند مبالغ خود را به شمارههای ذیل (به نام مشارکتهای مردمی دانشگاه شهید بهشتی) واریز کنند:
شماره شبای حساب سایر منابع دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک مرکزی برای جذب کمکهای مردمی
IR۳۵۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۷۱۱۳۸۱۶۵۱۵۵
▫️شناسه واریز
۳۲۶۰۷۱۱۷۴۱۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰