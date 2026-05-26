آیین معنوی و روحبخش دعای عرفه در شهرستانهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه امام حسین (ع) امروز همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور دوستداران اباعبدالله الحسین (ع) در مصلی ثامن الائمه آبادان و مسجد جامع خرمشهر برگزار شد.
در این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) با تلاوت فرازهایی از دعای پرفیض امام حسین (ع) دلهای مشتاقان را به میهمانی خدا بردند.
مومنان خدا جوی دعای عرفه را به یاد دعای امام حسین (ع) سومین امام شیعیان زمزمه و از درگاه الهی طلب استغفار کردند.
دعای عرفه دعایی است که امام حسین (ع) در روز عرفه (۹ ذیالحجه) در صحرای عرفات خوانده و شیعیان این دعا را در روز عرفه در صحرای عرفات و دیگر مناطق جهان زمزمه میکنند.