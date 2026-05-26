مردم ولایت‌مدار شهرستان ورامین در هشتاد و ششمین شب حضور میدانی خود، همزمان با شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، با برپایی دسته‌های عزاداری، شکوه پیوند دیانت و سیاست را در برابر دیدگان دشمنان ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیار قیام ۱۵ خرداد شب گذشته شاهد حماسه‌ای دیگر از جنس بصیرت و معنویت بود. اهالی غیور شهرستان ورامین که ۸۶ شب است با حضور مستمر در میدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب را مشق می‌کنند، در شب شهادت نخستین شهید واقعه کربلا، حضرت مسلم بن عقیل (ع)، میعادگاه خود را به حسینیه‌ای عظیم تبدیل کردند.

در این مراسم، هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم با راه‌اندازی دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی در سطح شهر، نشان دادند که ایمان مذهبی و غیرت انقلابی آنان ناگسستنی است. سوگواران ورامینی در حالی که بر مظلومیت سفیر امام حسین (ع) می‌گریستند، با شعار‌های خود بر اتحاد ملی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.