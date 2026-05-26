به مناسبت روز مقاومت و پایداری مردم قهرمان دزفول، ۵۵۵ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی با هدف حفاظت از منابع آبی و تقویت ذخایر آبزیان در دریاچه سد تنظیمی علی‌کله دزفول رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی، مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق گونه‌ها و برآورد جمعیت آبزیان در مدیریت اصولی منابع آبی اظهار کرد: شناخت تنوع زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بهره‌برداری پایدار از آبزیان از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های شیلات استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در سال جاری و در دو مرکز فعال استان، بالغ بر ۲۵ میلیون قطعه لارو انواع ماهیان بومی از جمله باربوس‌ماهی‌ها تولید شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در بازسازی ذخایر طبیعی، حمایت از گونه‌های بومی و پایداری اکوسیستم‌های آبی دارد.

موسوی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با تکیه بر برنامه‌های تکثیر و بازسازی، بیش از ۱۵ هزار مولد و پیش‌مولد در مراکز تکثیر استان در فرآیند تولید بچه‌ماهی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تصریح کرد: این ظرفیت‌ها زمینه‌ساز افزایش تولید، احیای ذخایر و جلوگیری از کاهش جمعیت گونه‌های ارزشمند بومی شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین مرکز بازسازی، حفاظت و ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمابی شهید ملکی اهواز را یکی از مراکز مهم و راهبردی در جنوب‌غرب کشور دانست و گفت: این مرکز به‌عنوان یک بانک ژنتیکی تخصصی برای انواع ماهیان گرمابی، به‌ویژه گونه‌های باربوس‌ماهیان نقش مؤثری در حفظ تنوع ژنتیکی و پشتیبانی از برنامه‌های احیا و تکثیر ایفا می‌کند.

گفتنی است، این اقدام با حضور معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان، کارشناسان شیلات و محیط‌زیست صورت پذیرفت.