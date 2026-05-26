بامداد امروز خودروی پیکان حامل سوخت قاچاق در قاین دچار آتشسوزی شد؛ راننده متواری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بامداد امروز، یک دستگاه خودروی پیکان در حاشیه بلوار امام رضا و در جوار سوله تعاونی روستایی قاین به دلایل نامعلومی دچار آتشسوزی شد و در شعلههای آتش سوخت.
به گزارش آتش نشانی قاین، تیم آتش نشانی ساعت ۲:۵۰ بامداد راهی محل حادثه شد و عملیات اطفای حریق ۲۰ دقیقه طول کشید.
به گفته شاهدان حاضر در محل، خودرو در حاشیه خیابان پارک شده بود و پس از بروز حریق، راننده آن بلافاصله از محل متواری شده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که در محل وقوع حادثه بوی شدید گازوئیل استشمام شده و آثار خروج مایعات از مخزن خودرو مشاهده شده است و همین مساله خاموش کردن شعلههای آتش را سختتر کرده است.
شعلههای آتش به سه درخت مجاور نیز سرایت کرده بود که با حضور عوامل امدادی مهار شد.
خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت.