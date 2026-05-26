دادستان یزد: پس از بی‌توجهی متولیان امر به هشدار‌های مکرر و پایان مهلت‌های تعیین شده، دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق عامه، برخورد قاطع با مدیریت ناکارآمد پساب یزد را وارد مرحله جدیدی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی حسن پور گفت:در پی بازدید‌های میدانی و با عنایت به اینکه پیش از این، تذکرات لازم و بازه‌های زمانی مشخصی برای ساماندهی وضعیت پساب و رفع آلایندگی‌های زیست‌محیطی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده بود، به‌دلیل عدم اقدام موثر و استمرار تهدید علیه بهداشت عمومی، پرونده قضایی ویژه‌ای در این خصوص تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود:دستگاه قضایی اعلام می‌دارد که سیاست «تعامل و تذکر» در جهت اصلاح امور، اکنون به دلیل تضییع حقوق شهروندی و بی‌توجهی به مطالبات بحق مردم و مخاطرات زیست‌محیطی از قبیل حشرات، به مرحله «برخورد قانونی و پیگرد قضایی» تغییر یافته است. ترک‌فعل مسئولانی که با سلامت و امنیت زیستی جامعه کوتاهی می‌کنند، با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان یزد گفت: بررسی ابعاد قصور مدیران مربوط در دستور کار بازپرس ویژه قرار دارد.