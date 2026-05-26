شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند اعلام کرد: نزدیک به ۹ میلیون شغل در این کشور ممکن است تحت تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار گیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، به گفته دبیرکل این شورا، از مجموع بیش از ۴۰ میلیون نیروی کار تایلند، حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در معرض تأثیرپذیری از فناوریهای نوین هوش مصنوعی هستند.
مقامهای تایلندی میگویند دولت با اجرای برنامههای آموزش مهارتهای جدید و بازآموزی نیروی کار، در تلاش است پیامدهای گسترش هوش مصنوعی بر بازار کار را کاهش دهد. دانشگاهها نیز برنامههای آموزشی خود را متناسب با تحولات فناوری بهروزرسانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری تایلند در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۹۰ هزار نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در همین حال، میانگین دستمزدها نیز کاهش یافته و بدهی خانوارها به بیش از ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که گسترش بانکهای مجازی و دیجیتال نیز ممکن است خطر افزایش بدهی خانوارها را تشدید کند.
رئیس انجمن کارآفرینان هوش مصنوعی تایلند در عین حال تأکید کرد هوش مصنوعی علاوه بر تهدید برخی مشاغل، فرصت ایجاد کسبوکارهای کوچک و مستقل را نیز فراهم میکند و میتواند زمینه شکلگیری نسل جدیدی از کارآفرینان را به وجود آورد.