پخش زنده
امروز: -
به مناسبت دهه ولایت پویش خدمت کریمانه از قربان تا غدیر در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: این پویش با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و ارتقای سطح خدماترسانی و با شعار هر هموطن، سفیر مهرِ هلال آغاز شده است.
دکتر حسن عبودی مزرعی با اشاره به اینکه در این پویش تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل خیرین حقیقی، حقوقی و شبکهی گستردهی خانههای هلال، خدمتی متفاوت و مبتنی بر مهر و مهربانی ارائه دهیم افزود: حمایت معیشتی از اقشار کمدرآمد بهویژه خانوادههای متأثر از شرایط جنگی و بحرانهای اخیر از جمله اهداف اصلی برگزاری این پویش است.
او از خیران، صاحبان صنایع و شهروندان خواست با پیوستن به این پویش و ایفای نقش به عنوان سفیران مهر، در این مسیر پربرکت همراه و در ساختن آیندهای امنتر و مهربانتر برای هموطنان خود سهیم شوند.