

به گزازش خبرگزاری صداوسیما، آقای کریمیان در ادامه در خصوص انتشار اخباری مبنی بر برگزاری آزمون اختصاصی دانشجو معلمان در روز ۱۱ تیر تصریح کرد: اطلاع‌رسانی زمان بندی دقیق آزمون‌ها صرفا از درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد.



مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم در سال ۱۴۰۵ همزمان برگزار می شود ؛ اما فراینده انتخاب رشته و اعلام نتایج مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت جداگانه انجام می شود.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریه‌پرداز، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و متقاضیان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت‌دبیر شهید رجائی می‌توانند برای شرکت در آزمون از طریق تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org ثبت‌نام کنند.



کریمیان با بیان اینکه متقاضیان لازم است در تکمیل اطلاعات حساب کاربری ثبت‌نام دقت کافی داشته باشند، افزود: بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و ویرایش، به هیچ‌وجه امکان تغییر اطلاعات اعم از مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی میسر نیست و آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل تا روز جمعه ۸ خرداد نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.



یادآوری می شود ؛ محمود امانی طهرانی، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش، در جلسه شورای معاونان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، اعلام کرده بود که کنکور دانشگاه فرهنگیان از کنکور سراسری تفکیک شده و این آزمون در روز ۱۱ تیر برگزار خواهد شد.