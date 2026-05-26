به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نشست قرآنی «چراغ هدایت و مسیر خدمت» به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت، با حضور جمعی از استادان دانشگاه، اندیشمندان، شخصیت‌های فرهنگی و دینی و دانشگاهیان در مرکز مطالعات اسلامی بانکوک برگزار شد.

در این نشست، شرکت‌کنندگان با محوریت «حکمرانی قرآنی» به بررسی نسبت میان حقیقت، عدالت، معنویت، استقلال و خدمت به مردم پرداختند و ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی را تبیین کردند.

سخنرانان، شهید رئیسی را الگوی مردم‌داری، عدالت‌خواهی، ساده‌زیستی و دفاع از عزت ملت‌ها دانسته و بر نقش ایشان در تقویت گفتمان مقاومت و استقلال در جهان اسلام تأکید کردند.

در این برنامه همچنین موضوعاتی همچون نقش قرآن کریم در هدایت جوامع، ضرورت وحدت امت اسلامی، اهمیت استقلال فرهنگی، مسئولیت نخبگان در روشنگری افکار عمومی و جایگاه اخلاق و معنویت در حکمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست، مفهوم حکمرانی قرآنی و نقش شهید رئیسی در پیوند میان حقیقت، عدالت و خدمت را تشریح کرد. همچنین استادان دانشگاه‌های تایلند و شخصیت‌هایی از مالزی درباره فرهنگ خدمت، مقاومت، استقلال فرهنگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جهان اسلام سخنرانی کردند.

در پایان این نشست، ویژه‌نامه مجله «اکو آو اسلام» با موضوع زندگی، اندیشه و خدمات شهید آیت‌الله رئیسی میان حاضران توزیع شد.