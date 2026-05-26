به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه مردمی در میادین شهر تهران، نمایشگاه سیار کتاب مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان «انتشارات مدرسه» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در میدان ولیعصر (عج) تهران برپا شده است.

این نمایشگاه با ارائه آثار انتشارات مدرسه در حوزه‌های مختلف، در کنار مردم حضور یافته و به عرضه کتاب می‌پردازد. در کنار بخش فروش کتاب، برنامه‌های تعاملی ویژه‌ای نیز برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاهی برای آشنایی و ساخت ماکت‌هایی از جمله پهپاد‌های غزه و موشک‌انداز سومار در این نمایشگاه برپا شده که با استقبال مخاطبان کودک و نوجوان مواجه شده است.

همچنین در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار نویسندگان کشور در حوزه‌های دفاع مقدس، مقاومت، داستان و شرح‌حال مفاخر تاریخ ایران در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

نمایشگاه سیار «انتشارات مدرسه» هر شب در میدان ولیعصر (عج) تهران دایر است.