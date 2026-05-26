مجموعه «صفا با خانواده»، از امشب هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «صفا با خانواده»، از تازهترین تولیدات سیمافیلم، به کارگردانی منوچهر هادی، تهیهکنندگی مصطفی تنابنده و نویسندگی بابک کایدان و پدرام کریمی است.
این مجموعه کمدی ـ اجتماعی با فضایی خانوادگی که در دل ماجراهایی پرحادثه، قصهی مردی را روایت میکند که ناخواسته درگیر سوءتفاهمی بزرگ میشود.
احمد مهرانفر، آشا محرابی، روحالله زمانی، فاطیما بهارمست، نفس بازغی، آرش سلامی، بهرنگ علوی، لادن ژافهوند، بهنام شرفی و بازیگران خردسال آرتین کاشانی و پندار پناهی، در این مجموعه به ایفای نقش پرداختهاند.