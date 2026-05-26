به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت جودو خراسان رضوی گفت: در این اردو الیاس پرهیزگار، رضا میش مست و محمدحسین یاقوتی از خراسان رضوی همراه با ۹ جودوکار دیگر از سایر استان‌ها در اردوی بزرگسالان حضور دارند.

محمدصابر گرایلی افزود: ابوالفضل ابراهیمی، محمدپوریا بنائیان و امیرحسین شهیدی نیز از این استان در کنار ۱۱ ورزشکار از دیگر در تیم جوانان حاضر هستند.

وی اظهار کرد: هدایت تیم‌های ملی جودوی بزرگسالان و جوانان مردان برعهده رشاد ممدف از آذربایجان است. همچنین در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، ایوب رستمی و احسان بهرامیان به عنوان مربی و در تیم ملی جوانان نیز حامد ملک‌محمدی و رضا چاه‌خندق به عنوان مربیان تیم، ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند.

تمرینات تیم ملی در سالن ورزشی زنده یاد جعفریان به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.