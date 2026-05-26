به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی در حاشیه بازدید از شرکت کشتار صنعتی مرغ و بررسی وضعیت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی در استان با اشاره به وضعیت اشتغال در این واحد تولیدی بیان کرد: حفظ و صیانت از اشتغال موجود، اولویت اصلی ماست و در این واحد صنعتی ۱۱۰ نفر به صورت مستمر مشغول به کار هستند تمامی حق بیمه کارکنان به موقع پرداخت شده و هیچ‌گونه تعدیل نیرویی نیز در این واحد رخ نداده که این امر نشان‌دهنده پایداری تولید است.

وی در خصوص مدیریت بازار مرغ استان افزود: تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد مشکلاتی که اخیراً در بازار مرغ مشاهده شد، بیش از آنکه به کمبود تولید مرتبط باشد، ناشی از چالش‌های زنجیره تأمین و تأثیرپذیری بازار از کاهش تولید در استان‌های هم‌جوار بود. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده و تزریق مرغ منجمد به شبکه توزیع، قیمت‌ها در حال رسیدن به نرخ تعادلی است.

رستمی با اطمینان‌بخشی به شهروندان در خصوص تأمین کالا‌های اساسی گفت: بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین مرغ مورد نیاز استان تا دو ماه آینده وجود ندارد و برای ایام ماه محرم و مناسبت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌های لازم جهت عرضه بدون محدودیت پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند توزیع کالا، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی استان با هم‌افزایی کامل، روند بازار را در تمامی شهرستان‌ها رصد می‌کنند. ما در بحث نظارت بر بازار، مرز دقیقی میان گرانی که ناشی از شرایط اقتصادی است و گران‌فروشی که تخلف صنفی محسوب می‌شود قائل هستیم و با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.