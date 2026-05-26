دور پلی آف سقوط و بقای فوتبال بوندسلیگای آلمان دیشب با سقوط تیم وولفسبورگ از دسته اول پس از ۲۹ سال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان فصل بوندسلیگای یک آلمان تیمهای هایدن هایم و سن پائولی از دسته اول سقوط کردند و تیمهای شالکه و الورزبرگ مجوز صعود گرفتند.
تیم وولفسبورگ با قرار گرفتن در رده ۱۶ جدول راهی پلی آف شد و به مصاف تیم سوم جدول دسته دوم یعنی پادربورن رفت.
نتیجه دیدار برگشت پلی آف به این شرح است:
پادربورن ۲ - ۱ وولفسبورگ (وقت اضافه) مجموع دو دیدار: ۲ - ۱ به سود پادربورن