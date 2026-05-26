فناوران یک شرکت دانشبنیان موفق به طراحی و ساخت دوربینهای دمای بالا و دوربین ترموگراف شعله با قابلیت اندازهگیری پیکسلبهپیکسل دمای شعله در بازه ۹۰۰ تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته این فناوران ،این محصول میتواند نیازهای صنایع فولاد و سیمان را برای پایش دقیق شرایط داخل کوره تامین کند.
محمد خانجانی، کارشناس ارشد تحقیق و توسعه این شرکت دانشبنیان ، طراحی و تولید میکروسکوپ نوری سهبعدی، ادوات اپتیکی و اپتومکانیکی را از محصولات این شرکت نام برد و گفت: دوربین ترموگراف شعله که توسط متخصصان شرکت طراحی و ساخته شده است، دارای قابلیت اندازهگیری دقیق دما و تهیه پیکسل به پیکسل دمای شعله است.
به گفته وی، این محصول در کورهها، کورههای مذاب و هر مکانی که شعله وجود دارد، به صورت پیکسل به پیکسل دمای نقاط مختلف را به کاربر اعلام میکند.
خانجانی با بیان اینکه این محصول کاربرد ویژهای برای شرکتهای فولاد و سیمان دارد، اظهار کرد: از آنجایی که در این صنایع از کوره استفاده میکنند و نیاز دارند شرایط داخل کوره را بهدقت پایش و کنترل کنند، نیازمند این فناوری هستند.
این فناور با اشاره به ویژگیهای دیگر این محصول دانشبنیان خاطر نشان کرد: سبک و قابلحمل بودن، حذف خطاهای متداول در روشهای سنتی و توانایی اندازهگیری دمای شعله در بازه ۹۰۰ تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد، از جمله ویژگیهای شاخص این دوربین به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این محصول تجاریسازی شده و وارد بازار شده است، یادآور شد: تمام محصولات شرکت، چه از نظر نرمافزاری و چه در بخش ساخت، از صفر تا صد توسط متخصصان داخلی شرکت طراحی و تولید شدهاند.
طراحی و ساخت طیفسنجها، پروفیلهای نوری سهبعدی با دقتهای میکرو و نانومتری و اپتومکانیک و اپتوالکترونیک از زمینههای تحقیقاتی این شرکت به شمار میرود. این فناوران در زمینه اپتوالکترونیک محصولاتی، چون پایش کوره دمای بالا، مدولاتور فضایی نور، منبع نور الای دی سه رنگ و منبع نور لیزر دیود را به تولید رساندند.
کورههای دمای بالا یکی از مهمترین بخشها در صنایع مختلف هستند و پایش و کنترل این کورهها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مهم برای این منظور دوربین تصویربرداری آنلاین برای پایش کوره است و این فناوران دوربینهای دمای بالا را در کشور به تولید رساندند. قابلیت تغییر زاویه و میدان دید بر حسب سفارش، طراحی اپتیکی بر اساس مقاومت در دمای بالا، عدم نیاز به سیستم خود عقبکش و کنترل دوربین از طریق وایفای از ویژگیهای این دوربین است.
علاوه بر آن دوربین ترموگراف شعله این شرکت یک محصول دانشبنیان است.