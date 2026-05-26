مردم انقلابی رباط کریم در هشتاد و ششمین شب حضور مستمر در صحنه، ضمن نمایش قدرت انسجام ملی، تبعیت محض از فرامین مقام معظم رهبری را تنها رمز پیروزی در شرایط حساس کنونی و مقابله با توطئه‌های دشمنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان رباط کریم شب گذشته شاهد اجتماع پرشور مردم ولایت‌مداری بود که برای هشتاد و ششمین شب متوالی، میدان‌داری در مسیر آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند. اهالی «دیار کریمان» در این گردهمایی باشکوه، با عزمی راسخ بر لزوم حفظ وحدت و همبستگی در تمام ارکان جامعه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با اشاره به تحولات اخیر و شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اعلام کردند که شهادت ایشان نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرده، بلکه صفوف متحد مردم را مستحکم‌تر ساخته است.