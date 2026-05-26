همزمان با سراسر کشور، طرح سراسری مهتاب مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: طرح مهتاب با محوریت پایش هوشمند تجهیزات اندازهگیری و شناسایی مصارف غیرمجاز، بهمنظور کاهش تلفات غیرفنی در تمامی نقاط استان و با هدف تضمین عبور ایمن از روزهای اوج بار تابستان عملیاتی شده است.
علی خدری افزود: در حوزه مدیریت بار، دو رویکرد اصلی محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف و کاهش تلفات شبکه توزیع را دنبال میکنیم که در زمینه محدودسازی، نصب کنتورهای هوشمند، اعلام سقفهای مجاز مصرف و نظارت بر رعایت الگو، از جمله اقداماتی است که اجرا میشود.
او ادامه داد: کنتورهای هوشمند این امکان را ایجاد میکنند که مصرف مشترکان را بهصورت لحظهای پایش کرده و ضمن اعمال نظارت دقیق بر رعایت الگوهای مصرف، هشدارهای لازم را در زمان مقتضی به مشترکان ارسال کنیم تا از بروز هرگونه ناترازی جلوگیری شود.
طرح مهتاب، با هدف ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا شد.