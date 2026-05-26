عملیات انتقال ۳۰ هزار زائر ایرانی به مشاعر مقدسه شب گذشته پایان یافت و زائران پس از ورود به سرزمین عرفات، در چادرهای خود مستقر شده و در شب عرفه به راز و نیاز با خدای خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم برائت از مشرکین و برگزاری دعای عرفه از برنامههای امروز حجاج ایرانی است.
زائران امشب برای ادامه مناسک حج راهی مشعرالحرام خواهند شد.
حال و هوای زائران ایرانی در عرفات؛ شبِ نجواهای عاشقانه و «الهی العفو»
زائران ایرانی پس از انتقال کامل به صحرای عرفات، شب هشتم و بامداد آغازین نهم ذیالحجه را در فضایی آکنده از دعا، اشک و نیایش سپری کردند و تا طلوع صبح با ذکر و مناجات، خود را برای روز عرفه مهیا ساختند.
هزاران زائر ایرانی که تا پایان وقت هشتم ذیالحجه وارد صحرای عرفات شدند، از نخستین ساعات حضور در این سرزمین معنوی، دل به دعا و نیایش سپردند.
زائران با لباسهای سپید احرام، زیر خیمهها و بر زیلوهایی که بر خاک عرفات گسترده بودند، شب را با ذکر، تلاوت قرآن و زمزمههای عاشقانه سپری کردند.
در گوشهگوشه عرفات، نوای «الهی العفو» و «یارب یارب» تا سپیدهدم طنینانداز بود و زائران در دعاهای خود، ظهور حضرت ولیعصر (عج)، سلامتی، سعادت و عاقبتبهخیری امت اسلامی را مسئلت کردند.
بسیاری از زائران، شب عرفات را فرصتی برای خلوت عاشقانه با پروردگار دانستند؛ شبی که دلها در هوای رحمت الهی آرام گرفت و اشک و دعا، زبان مشترک عاشقان سرزمین عرفان شد.
اکنون زائران ایرانی در صحرای عرفات، خود را برای حضور در دعای پرفیض روز عرفه و بهرهمندی از لحظات ناب معنوی این سرزمین آماده میکنند.