به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا‌های اساسی و حمایت از چرخه توزیع قانونی نهاده‌های کشاورزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، در محور ایست و بازرسی دوکوهه موفق به شناسایی و توقیف سه دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات، تعداد یک‌هزار و ۴۴۰ کیسه کود شیمیایی به وزن ۷۲ تن کشف و ضبط شد/ که پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، محموله کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی و تعیین تکلیف به جهاد کشاورزی تحویل داده شد.

سپهوند بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق کالا، به‌ویژه قاچاق کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد کرد و شهروندان در صورت کسب اطلاعات در این زمینه مراتب را فورا" به دادستانی اطلاع دهند.