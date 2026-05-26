به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به روند مطلوب و موفق خرید تضمینی گندم در استان، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این فرآیند، با آمادگی کامل و بسیج امکانات، در حال فعالیت شبانه‌روزی هستند تا خرید این محصول راهبردی با سهولت و سرعت انجام پذیرد.

امید جهان‌نژادیان افزود: در حال حاضر ۱۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان خوزستان فعال است که از این تعداد، ۶۷ مرکز متعلق به اداره کل تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید و ۴۵ مرکز تحت پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به‌عنوان متولی اصلی، مسئولیت تحویل‌گیری گندم از کشاورزان را بر عهده دارند.