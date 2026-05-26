در آستانه اجرای برنامه‌های روز دهم ذی‌الحجه، آخرین نشست هماهنگی خدمات‌رسانی به کاروان‌های حجاج در قالب طرح جدید همراهی میدانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور مسئول واحد راهنمایان حجاج، مسئول ستاد مشاعر مقدسه و معاون مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد، آخرین اقدامات و هماهنگی‌ها برای اجرای طرح همراهی نیرو‌های راهنما و کادر درمان با گروه‌های هزار نفری زائران در مسیر منا به جمرات و بالعکس مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این طرح، نیرو‌های راهنمایان و تیم‌های درمانی در روز دهم ذی‌الحجه در کنار کاروان‌ها حضور خواهند داشت تا ضمن هدایت و پشتیبانی زائران، خدمات امدادی و درمانی لازم را نیز در طول مسیر ارائه کنند.

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ سلامت زائران در شرایط گرمای هوا گفت: این طرح می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد آرامش برای حجاج و کاهش آسیب‌های ناشی از گرمازدگی در مسیر تردد به جمرات داشته باشد و تلاش کرده‌ایم از بهترین و مجرب‌ترین نیرو‌های موجود در اجرای آن بهره بگیریم.

مسئول واحد راهنمایان حجاج نیز با بیان اینکه این برنامه برای نخستین بار در روز دهم ذی‌الحجه اجرایی می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم اجرای این طرح و همراهی نزدیک نیرو‌های راهنما با کاروان‌ها، زمینه رفاه، آسایش و سهولت تردد زائران را فراهم کند.

محمد آزاد، مسئول ستاد مشاعر مقدسه نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری همه بخش‌های اجرایی، درمانی و فرهنگی، بر آمادگی کامل مجموعه مشاعر مقدسه برای اجرای این طرح در ایام تشریق تأکید کرد.