مردم ولایتمدار فیروزکوه در پی شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، در هشتاد و ششمین شب حضور مستمر خود، با برپایی تجمعی باشکوه بر تداوم راه مقاومت و بیعت با رهبر جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان فیروزکوه شب گذشته شاهد اجتماع پرشور مردمی بود که در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب به سوگ نشستند. مردم این دیار که ۸۶ شب است با حضور میدانی بصیرت خود را به رخ میکشند، این بار با چشمانی اشکبار و با شعارهای «هیهات منا الذله»، بر ادامه مسیر شهید قدس و مقاومت پای فشردند.