به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با انتشار پیامی به زبان چینی در شبکه ایکس پیام تسلیتی را به مردم چین در پی جان‌باختن معدنچیان در این کشور صادر کرد.

پیام تسلیت وزیر امور خارجه به زبان چینی در پی جان‌باختن و مصدومیت جمع کثیری از کارگران و معدنچیان در چین

حادثه ناگوار معدن در استان شانشی که به جان‌باختن و مصدومیت جمع کثیری از کارگران و معدنچیان انجامید، موجب تاثر فراوان گردید.

اینجانب به نمایندگی از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به دولت و ملت دوست جمهوری خلق چین، به‌ویژه خانواده‌های قربانیان ابراز داشته، از خداوند متعال برای خانواده‌ی جان‌باختگان صبر و برای مجروحان بهبودی کامل آرزومندم.