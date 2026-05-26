به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست گفت:با پیگیری‌های مستمرِ مکتوب و شفاهی که از وزارت راه و شهرسازی انجام شد مسئولین امر قول دادند پرواز‌های فرودگاه شهید مدنی تبریز به زودی عملیاتی شود.

وی افزود: عملیات بازسازی فرودگاه تبریز در هفته‌های گذشته و در کمترین زمان ممکن انجام شده، اما تا صدور مجوز‌های لازم از سوی مراجع ذیصلاح امکان برقراری پرواز نبود که با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی، فرودگاه آماده خدمت‌رسانی به مردم شریف شده و به زودی شاهد پرواز هواپیما‌ها از این فرودگاه خواهیم بود.