پروازهای فرودگاه تبریز بهزودی از سر گرفته میشود
استاندار آذربایجان شرقی گفت: بر اساس قول مساعد مسئولان ذیربط وزارت راه و شهرسازی پروازهای فرودگاه تبریز بهزودی از سر گرفته میشود.
وی افزود: عملیات بازسازی فرودگاه تبریز در هفتههای گذشته و در کمترین زمان ممکن انجام شده، اما تا صدور مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح امکان برقراری پرواز نبود که با پیگیریهای مستمر و تلاشهای مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی، فرودگاه آماده خدمترسانی به مردم شریف شده و به زودی شاهد پرواز هواپیماها از این فرودگاه خواهیم بود.