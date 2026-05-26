سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از آمادگی کامل پایانههای مرزی استان برای استقبال و عرضه خدمات به زائران عتبات عالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به نزدیکی به روز عرفه و اشتیاق عاشقان اهل بیت (ع) برای حضور در کربلای معلی گفت: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، تمام امکانات و ظرفیتهای پایانههای مرزی شلمچه و چذابه برای تردد روان و بدون وقفه زائران مهیا شده است.
او افزود: با توجه به پیشبینی افزایش حجم حضور زائران در روزهای منتهی به عرفه، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مستقر در پایانهها صورت گرفته تا فرآیند تردد زوار در کمترین زمان ممکن و با سهولت انجام شود.
خسروی با تاکید بر ارتقای سطح خدمات در پایانهها ادامه داد: به منظور رفاه حال زائران، زیرساختهای خدماتی شامل سامانههای سرمایشی، گیتهای ورودی و خروجی، فضاهای استراحت، نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی در هر دو پایانه مرزی بازسازی و تجهیز شدهاند تا زوار در شرایط آب و هوایی استان، با آرامش و رفاه کامل از مرز عبور کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از زائران خواست با مدارک قانونی و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و پیش از حرکت، به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پایانههای مرزی از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاعات لازم را کسب کنند.