رئیس پلیس راه مازندران از اجرای طرح محدودیتهای ترافیکی در سه محور اصلی استان از امروز سهشنبه ۵ خرداد تا صبح یکشنبه ۹ خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به پیشبینی افزایش چشمگیر سفرهای جادهای همزمان با اعیاد پیش رو، جزییات دقیق محدودیتهای ترافیکی را اعلام کرد.
وی گفت: تردد کلیه موتورسیکلتها (به جز وسیلههای امدادی) از ساعت ۱۲ ظهر سهشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۶ صبح یکشنبه ۹ خرداد در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: در محور کندوان، علاوه بر ممنوعیت همیشگی تریلرها و کامیونها، روز جمعه ۸ خرداد شاهد محدودیت یکطرفه خواهیم بود؛ از ساعت ۱۳ مسیر از پل زنگوله مسدود شده و از ساعت ۱۵ حرکت از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میگردد.
سرهنگ عبادی ادامه داد: همچنین در محور هراز، تردد کامیونها در ساعات پررفتوآمد روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ممنوع بوده و احتمال یکطرفه شدن مقطعی در محدوده پلور تا لاریجان نیز پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این تدابیر برای رفاه حال مسافران و پیشگیری از حوادث است، از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، از سامانه ۱۴۱ آخرین وضعیت راهها را جویا شوند و همکاری کامل با مأموران مستقر در جادهها داشته باشند.