پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان پاکدشت در هشتاد و ششمین شب حضور مستمر خود، با برپایی تجمعی عظیم در پی شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، بر تداوم راه ایشان و بیعت با رهبر جدید انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پاکدشت شب گذشته شاهد یکی از باشکوهترین تجمعات مردمی در تاریخ خود بود. اهالی این شهرستان که طی ۸۶ شب گذشته با هدف میثاق با آرمانهای نظام در میدان حاضر بودند، این بار در پی ضایعه جانسوز شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، به سوگ نشستند و حماسهای از بصیرت و وفاداری را رقم زدند.
در این اجتماع که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکوم کردن جنایات استکبار جهانی، بر ایستادگی در مسیر ولایت تأکید کردند.