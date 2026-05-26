برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، توصیه‌های بهداشتی ذبح دام در عید قربان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل دامپزشکی آبادان از نظارت ۵ گروه دامپزشکی بر ذبح دام در عید سعید قربان خبر داد و گفت: به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، از شهروندان می‌خواهیم از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می‌شوند خودداری کنند.

دکتر محمد فخری زاده افزود: دام زنده را از میادین عرضه مجاز تحت نظر سازمان دامپزشکی خریداری کنند.

او ادامه داد: ذبح دام باید در کشتارگاه‌های تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی انجام شود و به هیچ عنوان دام را در منازل و معابر عمومی ذبح نکنند.

مدیرکل دامپزشکی آبادان گفت: گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد در یخچال قرار داده شود.

فخری زاده افزود: کشتارگاه صنعتی دام واقع در سایت صنعتی خرمشهر در روز عید قربان از ساعت ۶ تا ۱۴ آمده خدمت رسانی است.

او گفت: اداره دامپزشکی آبادان نیز در روز عید قربان از ساعت ۶ تا ۱۴ با سازماندهی تیم‌های ثابت و سیار به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.