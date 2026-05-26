پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی مازندران از آغاز اجرای پویش «بنای مهربانی» با هدف تأمین نیازهای معیشتی، بهداشتی و آموزشی مددجویان تا ۲۵ خردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در پیامی با تبریک فرا رسیدن ماه ذیالحجه، از آغاز بهکار پویش ملی «بنای مهربانی» در سراسر استان خبر داد.
وی گفت: این پویش که با همکاری شرکت همراه اول و از تاریخ سوم تا بیستوپنجم خردادماه اجرا میشود، قلبهای مهربان هماستانیها را برای رفع نیازهای ضروری جامعه هدف بهزیستی نشان کرده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تشریح جزییات این طرح بزرگ اعلام کرد: هدفگذاری ما در این پویش، تأمین بیش از ۲۵ هزار بسته معیشتی، تهیه ۶۵۳۹ بسته بهداشتی تخصصی برای عزیزان ضایعه نخاعی و بسترگرا و همچنین بازگرداندن ۹۲ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش است.
رحمانی تأکید کرد که هزینههای بالای اقلام بهداشتی و معیشتی، ضرورت حضور پررنگ خیرین و مردم شریف استان را دوچندان کرده است.
وی با دعوت از تمامی نیکوکاران و مردم نوعدوست مازندرانی، راههای مشارکت نقدی شامل شماره کارت *۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ و درگاه آنلاین mosharekat.behzisti.ir را اعلام کرد و افزود: ادارات بهزیستی در سراسر شهرستانها نیز با آغوش باز آماده دریافت نذورات و اقلام غیرنقدی شما هستند تا در آستانه اعیاد بزرگ شیعیان، خادمِ لبخند فرشتگان تحت پوشش باشند.