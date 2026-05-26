مراسم پر فضیلت قرائت دعای عرفه امروز، نهم ذی‌الحجه در اماکن متبرکه، مساجد و هیئت‌های مذهبی سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هیئت‌های سراسر کشور در روز عرفه در سایت عقیق و نرم افزار طریق اعلام می‌شود؛ شما نیز می‌توانید برنامه هیئت خود را در این سامانه ثبت کنید.

مراسم دعای پرفیض عرفه امروز در نقاط مختلف با حضور مداحان و سخنرانان شناخته‌شده برگزار می‌شود.

حسینیه صنف لباس فروشان

مداح: حاج منصور ارضی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: خیابان جمهوری کوچه درختی حسینیه صنف لباس فروشان

مسجد حضرت امیر (ع)

سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷

نشانی: خیابان کارگر شمالی

هیئت مکتب الزهرا (س)

سخنران: شیخ اسماعیل کاظمی

مداحان: حاج محمدرضا طاهری، کربلایی حسین طاهری، کربلایی علیرضا طاهری

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: میدان انقلاب

هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)

مداحان: حاج سعید حدادیان، کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: فلکه دوم صادقیه

ایستگاه انتظار

مداح: حاج حسین سازور

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: گلزار شهدا بهشت زهرا (س) قطعه ۲۹

مسجد الشهدا

مداح: حاج ماشاالله عابدی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی شرق دومین پل عابر پیاده

هیئت آیین حسینی

مداح: حاج میثم مطیعی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان ونک

هیئت ماتمکده حضرت زینب (س)

سخنران: حجت الاسلام سید علی صادقی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: خیابان وحدت اسلامی بعد از پل ابوسعید خیابان فرهنگ بن بست هفتم

هیئت بضعه الرسول

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداحان: حاج حنیف طاهری، حاج محسن جعفری

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه صیرفی پور

هیئت شهدای گمنام

مداح: حاج علی کرمی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی حسینیه مرحوم پنبه چی

هیئت رزمندگان اسلام

مداح: حاج احمد زین العابدین

زمان: سه نشبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷

نشانی: تقاطع فاطمی و کارگر فاطمیه بزرگ تهران

مسجد امام حسن مجتبی (ع)

مداح: حاج حسین هوشیار

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶

نشانی: نازی آباد خیابان اکبر مشهدی میدان پارس

هیئت روضه الحسین (ع)

مداح: کربلایی سید مهدی حسینی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶

نشانی: خیابان نبرد شمالی میدان نبرد مسجد شهید بهشتی

حسینیه یزدیها - زاهدان

مداح: حاج سید مهدی میرداماد

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶

نشانی: حسینیه یزدی‌ها زاهدان

حرم مطهر امام رضا (ع) - مشهد مقدس

سخنران: حجت الاسلام سید حسین مومنی

مداح: کربلایی مهدی سروری

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: صحن پیامبر اعظم

هیئت ذبیح العطشان - مشهد

سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد

مداحان: کربلایی حسین ذوقیان، کربلایی مجتبی مهرانی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵

نشانی: چهارراه خسروی کوچه شوکت الدوله

هیئت فدائیان حسین (ع) - اصفهان

مداح: حاج سید رضا نریمانی

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶

نشانی: چهارراه عسکریه امامزاده شاه میرحمزه (ع)

مسجد مقدس جمکران

سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی

زمان: سه نشبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶

نشانی: مسجد مقدس جمکران

حرم مطهر حضرت معصومه (س) - قم

سخنران: حجت الاسلام علیرضا پناهیان

مداح: کربلایی سید علی حسینی نژاد

زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰

نشانی: شبستان امام خمینی