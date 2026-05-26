پخش زنده
امروز: -
مراسم پر فضیلت قرائت دعای عرفه امروز، نهم ذیالحجه در اماکن متبرکه، مساجد و هیئتهای مذهبی سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه هیئتهای سراسر کشور در روز عرفه در سایت عقیق و نرم افزار طریق اعلام میشود؛ شما نیز میتوانید برنامه هیئت خود را در این سامانه ثبت کنید.
مراسم دعای پرفیض عرفه امروز در نقاط مختلف با حضور مداحان و سخنرانان شناختهشده برگزار میشود.
مداح: حاج منصور ارضی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: خیابان جمهوری کوچه درختی حسینیه صنف لباس فروشان
سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷
نشانی: خیابان کارگر شمالی
سخنران: شیخ اسماعیل کاظمی
مداحان: حاج محمدرضا طاهری، کربلایی حسین طاهری، کربلایی علیرضا طاهری
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: میدان انقلاب
مداحان: حاج سعید حدادیان، کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: فلکه دوم صادقیه
مداح: حاج حسین سازور
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: گلزار شهدا بهشت زهرا (س) قطعه ۲۹
مداح: حاج ماشاالله عابدی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی شرق دومین پل عابر پیاده
مداح: حاج میثم مطیعی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: میدان ونک
سخنران: حجت الاسلام سید علی صادقی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: خیابان وحدت اسلامی بعد از پل ابوسعید خیابان فرهنگ بن بست هفتم
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداحان: حاج حنیف طاهری، حاج محسن جعفری
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه صیرفی پور
مداح: حاج علی کرمی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی حسینیه مرحوم پنبه چی
مداح: حاج احمد زین العابدین
زمان: سه نشبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷
نشانی: تقاطع فاطمی و کارگر فاطمیه بزرگ تهران
مداح: حاج حسین هوشیار
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶
نشانی: نازی آباد خیابان اکبر مشهدی میدان پارس
مداح: کربلایی سید مهدی حسینی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶
نشانی: خیابان نبرد شمالی میدان نبرد مسجد شهید بهشتی
مداح: حاج سید مهدی میرداماد
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶
نشانی: حسینیه یزدیها زاهدان
سخنران: حجت الاسلام سید حسین مومنی
مداح: کربلایی مهدی سروری
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: صحن پیامبر اعظم
سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد
مداحان: کربلایی حسین ذوقیان، کربلایی مجتبی مهرانی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵
نشانی: چهارراه خسروی کوچه شوکت الدوله
مداح: حاج سید رضا نریمانی
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶
نشانی: چهارراه عسکریه امامزاده شاه میرحمزه (ع)
سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی
زمان: سه نشبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶
نشانی: مسجد مقدس جمکران
سخنران: حجت الاسلام علیرضا پناهیان
مداح: کربلایی سید علی حسینی نژاد
زمان: سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰
نشانی: شبستان امام خمینی