به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: تلما، یوزپلنگ ماده ۷ ساله و از نسل یوز معروف «تلخاب»، بار دیگر در قاب دوربین‌های طبیعت دوستان، قرقبانان اوزوم و محیط بانان میاندشت خوش درخشید.

تلما که متولد سال ۱۳۹۸ است، پیش از این در سال ۱۴۰۱ با ثبت چهار توله، نقشی مهم در پویایی جمعیت یوزپلنگ آسیایی ایفا کرده بود.

رضا شکاریان، افزود:در آخرین پایش میدانی صورت گرفته در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، تصاویر این یوز ماده در حالی که یک توله (متولد ۱۴۰۳) را همراهی می‌کرد در منطقه عباس‌آباد ذخیره‌گاه زیست‌کره توران به ثبت رسید که نشان‌دهنده موفقیت وی در دومین زایمان ثبت شده است.

وی تاکید کرد: این بار در چهارم خرداد ماه ۱۴۰۵ تلما با کوله باری از تجربه در دشت‌های پهناور شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی پناه گرفته تا بار دیگر طبیعت دوستان را برای ادامه حیات امیدوار نماید.