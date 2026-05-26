دادستان عمومی و انقلاب آمل ورود هرگونه وسایل نقلیه آفرود و موتورسیکلت‌های سنگین به عرصه‌های جنگلی هیرکانی این شهرستان را ممنوع اعلام کرد.

ممنوعیت ورود آفرود و موتور سنگین به جنگل‌های هیرکانی آمل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌اله حاتمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل در پی افزایش آسیب‌های جبران‌ناپذیر به خاک و زیست‌بوم جنگل‌های هیرکانی، با صدور ابلاغیه‌ای ضربتی به نیرو‌های انتظامی و یگان‌های حفاظت، ورود آفرودسواران و موتورسیکلت‌های سنگین را به کلیه عرصه‌های جنگلی ممنوع کرد.

دادستان آمل با تأکید بر اینکه جنگل‌های هیرکانی یک میراث ثبت شده جهانی است، گفت: تردد وسایل نقلیه در جاده‌های خاکی و مسیر‌های فرعی باعث تخریب ریشه درختان و نابودی پوشش گیاهی می‌شود.

حاتمی افزود: بر اساس مصوبه شورای تأمین، از این پس هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت و خودرو‌های متخلف علاوه بر توقیف در محل، راهی پارکینگ‌های بلندمدت خواهند شد.

وی همچنین هشدار داد که برای عاملان تخریب منابع طبیعی، پرونده قضایی تشکیل و با اتهام تخریب میراث جهانی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.