تشکیل کمیته پایش مصوبات سفر رئیسجمهور در استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تسریع اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور خواستار بهروزرسانی فوری اطلاعات طرحها و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی با فرمانداران شد.
یداله رحمانی در کمیته پایش مصوبات سفر رئیسجمهور، بر ضرورت تسریع در جذب اعتبارات و اجرای طرحهای مصوب این سفر تأکید کرد.
استاندار با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کمیته پایش، اظهار کرد: طرح های مصوب سفر رئیسجمهور از مهمترین طرحهای محرک توسعه استان هستند و با توجه به نگاه دولت، باید با سرعت بیشتری پیگیری شوند تا در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی با بیان اینکه تمرکز رئیسجمهور در سفرهای استانی بر طرحهایی بوده که از قبل مراحل کارشناسی، تصویب و اخذ مجوزهای لازم را طی کردهاند، افزود: هدف از اختصاص اعتبار به این طرحها، تکمیل طرحهای نیمهتمام و رفع بخشی از مشکلات استان و شهرستانهاست.
استاندار با اشاره به روند تخصیص اعتبارات این مصوبات، گفت: خوشبختانه امسال در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۵، اعتباری بیش از رقم پیشبینیشده در توزیع مصوبات سفر دیده شده که نشان میدهد نگاه سختگیرانهای نسبت به این طرحها وجود نداشته است.
رحمانی با اشاره به گذشت حدود شش ماه از سفر رئیسجمهور به استان، تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، لازم است دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند و نواقص مطرحشده در جلسه، در کوتاهترین زمان برطرف شود.
وی با بیان اینکه اطلاعات پروژهها باید دقیق، بهروز و یکسان باشد، افزود: گزارشهای ضد و نقیض و اطلاعات متناقض از سوی مدیران، معاونان و سامانههای اجرایی قابل قبول نیست و همه دستگاهها موظفاند تا فردا سهشنبه پنجم خرداد ماه اطلاعات مربوط به طرحها را بهروزرسانی کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در اجرای پروژهها با فرمانداران شهرستانهای محل اجرا در تعامل و هماهنگی کامل باشند و درباره هر پروژه، یک نظر واحد و مشخص ارائه دهند. همچنین معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید پیگیریهای لازم را بهصورت منسجم انجام دهند.
رحمانی همچنین بر توزیع متعادل اعتبارات در شهرستانها تأکید کرد و گفت: در تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۵ باید عدالت شهرستانی رعایت شود؛ بهگونهای که شهرستانهایی که در سال ۱۴۰۴ اعتبار کمتری دریافت کردهاند، در اولویت قرار گیرند.
وی با اشاره به پروژههای نوسازی مدارس، ورزش و جوانان و بنیاد مسکن افزود: در این دستگاهها نیز باید توزیع اعتبارات و پروژهها بهصورت متوازن و متناسب میان شهرستانها انجام شود و هیچ پروژهای خارج از چارچوب مصوبات و طرحهای اولویتدار تعریف نشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان پیشنهاد کرد در جلسههای آینده پایش مصوبات، دستگاههای اجرایی بهصورت زمانبندیشده و موضوعمحور حضور پیدا کنند تا ضمن افزایش کارآمدی جلسات، بررسی دقیقتری درباره هر پروژه انجام شود.