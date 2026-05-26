در هشتاد و ششمین شب متوالی، میدان اصلی شهرری شاهد حضور پرشور و گسترده مردمی بود که با شعار همبستگی و دلدادگی، حماسه‌ای از استقامت و ایمان را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرری شب گذشته بار دیگر شاهد تبلور اراده مردمی بود که برای هشتاد و ششمین بار متوالی، قرار خود را در میدان اصلی شهر تجدید کردند. این اجتماع عظیم که اکنون به یک نهضت مستمر فرهنگی و اجتماعی در جنوب پایتخت تبدیل شده، با حضور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان گرفته تا خانواده‌های معظم شهدا و نخبگان محلی برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با برپایی برنامه‌های تبیینی و مذهبی، بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های والای انقلاب و معنویت تأکید کردند.