سینا خلیلی، ملی‌پوش و قهرمان کشتی کشور، سالروز تولد خود را در اقدامی خیرخواهانه در کنار کودکان مبتلا به سرطان (ماهک) جشن گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سینا خلیلی، ستاره جوان و خوش‌نام کشتی ایران و مازندران، در سالروز تولدش مسیری متفاوت را برگزید و شادی خود را به مرکز ماهک برد تا در کنار فرشتگانی باشد که قهرمانان واقعی مبارزه با بیماری هستند.

اوج زیبایی این مراسم، زمانی بود که پهلوان سوادکوهی برای همدلی و همدردی با این کودکان، ظاهر خود را به آنان نزدیک کرد. این «همرنگی» نه یک تغییر ظاهر ساده، بلکه پیامی عمیق از سوی جامعه ورزش به این کودکان بود که: «شما در این میدان تنها نیستید.»