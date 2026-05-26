دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای مسئولیت اجتماعی و ارتقای سطح علمی دانشآموزان سراسر کشور، دوره جامع آموزش هوش مصنوعی را با یاد و خاطره دانشآموزان شهید میناب برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد: این دوره آموزشی با شعار «ساختن آینده ایران با علم» و با هدف آشنایی نسل جوان با فناوریهای نوظهور، به همت جمعی از برجستهترین استادان و متخصصان هوش مصنوعی کشور طراحی و اجرا خواهد شد.
این طرح آموزشی بهگونهای برنامهریزی شده است که همه مقاطع تحصیلی از جمله ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را پوشش دهد.
از ویژگیهای بارز این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• آموزش تخصصی: تبیین مفاهیم اولیه، کاربردها و معرفی ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی.
• ساختار آموزشی: برگزاری جلسات عمومی برای تمامی شرکتکنندگان و جلسات اختصاصی متناسب با سطح تحصیلی هر مقطع.
• کادر علمی: بهرهگیری از دانش و تجربه اساتید دانشگاهی فعال در حوزه هوش مصنوعی.
با توجه به گستردگی مخاطبان در سراسر کشور، این دوره به صورت آنلاین (مجازی) در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود و شرکت در این دوره برای تمامی دانشآموزان ایران رایگان بوده و هیچگونه هزینهای دریافت نخواهد شد.
متقاضیان برای اطلاع از جدول زمانبندی کلاسها و نحوه شرکت در جلسات میتوانند از طریق کانال رسمی این رویداد در پیامرسان «بله» به نشانی ble.ir/ai۴students و شناسه @ai۴students اقدام کنند.
همچنین پست الکترونیک ai۴students۱۶۸@gmail.com برای ارتباط با عوامل این رویداد اعلام شده است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برگزاری این دوره، گامی مهم در برای عدالت آموزشی و تجهیز دانشآموزان ایرانی به دانش روز جهان برخواهد داشت تا زیرساختهای علمی آینده کشور با توانمندی نسل جدید مستحکمتر شود.