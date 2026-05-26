زائران ایرانی برای شرکت در مراسم معنوی عرفه از مرز شلمچه عازم کشور عراق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با نزدیک شدن به روز عرفه مرز شلمچه شاهد حضور گسترده زائران ایرانی است که برای شرکت در مراسم معنوی عرفه در کربلای معلی عازم عراق شدهاند.
در آستانه روز عرفه، مردم ایران اسلامی از جای جای کشور خود را به مرز شلمچه رساندهاند تا دعای عرفه را در جوار حرم سیدالشهدا (ع) زمزمه کنند.
زائران میگویند سختیهای مسیر را به جان میخرند تا بتوانند با توسل به خداوند متعال و واسطه قرار دادن امام حسین (ع)، خود را از سمت جهل و تاریکی به سمت نور و روشنایی برسانند.