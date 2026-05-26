به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجائی نیا در نشست ستاد برداشت و خرید تضمینی گندم در استان گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده تا این لحظه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۸۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که از این مقدار، حداقل ۱۸۰ هزار تن به‌عنوان مازاد بر نیاز کشاورزان وارد چرخه خرید تضمینی خواهد شد.

وی افزود: حجم بالای برداشت و خرید، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، بانکی و مرتبط است.

رجایی نیا خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی ۳۲ مرکز خرید با ظرفیت کل ۳۰۰ هزار تن و پراکندگی جغرافیایی مناسب در سراسر استان، زیرساخت‌های لازم برای خرید فراهم شده و متعهد هستیم همه گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود.

وی اعلام کرد: مراکز خرید گندم از ۱۵ خرداد ماه آمادگی کامل پذیرش محصول را دارند.

رجائی نیا ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌همراه شرکت‌های تابعه، در تمام مبادی تولید، ناوگان حمل‌ونقل و سامانه صدور بارنامه را جهت تسهیل انتقال محصولات کشاورزی (شامل گندم و سایر محصولات) تأمین خواهند کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی همچنین اشاره کرد:گندم بذر مازاد بر نیاز کشاورزان، با قیمتی معادل ۱۵ درصد بالاتر از نرخ گندم تضمینی خریداری خواهد شد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای خرید دانه‌های روغنی استان نیز در ۴ مرکز خرید تعاون روستایی انجام شده و زودتر از موعد آماده پذیرش محصول می‌شوند.