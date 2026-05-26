پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی، برای برخی نواحی شمال غرب و شمال شرق در برخی ساعات، رگبار و رعد و برق و برای ارتفاعات استانهای شمال کشور بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی، امروز برای برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایحان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی در برخی ساعات، رگبار و رعد و برق و برای ارتفاعات استانهای شمال کشور بارش پراکنده پیش بینی کرده است.
هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی این سازمان، برای استانهای شمال غرب اعتبار دارد.
همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شمال غرب، مرکز، دامنههای جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور دور از انتظار نیست.