به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سمرقندی درباره کودکان مدرسه میناب که در تجاور آمریکایی صهیونیستی، شهید شدند، شعری سروده است.
خبر رسید که آیینهها شکسته شدند
خبر رسید که درهای باز بسته شدند
خبر رسید که گل های پرپر آوردند
چقدر غنچهی گلگونِ بی سر آوردند
خبر همیشه غمی ناگوار با خود داشت
خبر همیشه تب لالهزار با خود داشت
خبر رسید که یک مدرسه عزا دار است
کلاس و مدرسه و درس زیر آوار است
رسیده بود خطِ درس شان به نام وطن
سلام داد کسی ناگهان به نام وطن
معلم از شعف بچهها به ذوق آمد
که روی گونهی خودکار اشک شوق آمد
نوشت گوشهی دفتر که «زنده باد وطن»
غرور، قله، شهادت، خدا، جهاد، وطن
امید از لب خندان بچهها تابید
سپس معلم خوش قلب شان دمی خندید
🔹🔹🔹
صدای زنگ به گوش آمد و همه رفتند
گمان کنم که سروش آمد و همه رفتند
صدای زنگ مرا برد با خودش در غم
که در سیاهی پیراهن خودم غرقم
صدای زنگ به آغاز جنگ میمانست
صدای گریه به تیر و تفنگ میمانست
صدای غیرت مردم به گوش می آید
غرور موج وطن در خروش می آید
غمت مباد که «میناب» غرق ماتم شد
درخت مدرسهی طیبه قدش خم شد
درخت مدرسه دختران ثمر داده است
که از شهادت پروانه ها خبر داده است