به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: پس از رصد فعالیت شکار چیان غیر مجاز و دریافت اطلاعاتی مبنی بر شکار غیر مجاز پرندگان وحشی توسط فردی با هویت معلوم؛ با اخذ مجوز قانونی از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردوس و با همراهی مأموران پاسگاه انتظامی، منزل فرد مورد نظر بازرسی قرار گرفت.

شکزگزار افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در بازرسی از منزل این متخلف سابقه دار لاشه ۶۲ قطعه کبک و تیهو، ادوات شکار و زنده گیری شامل چندین حلقه دام، پرده‌های مخصوص زنده‌گیری کبک و ۳ عدد قفس مخصوص؛ یک عدد پوکه سلاح ساچمه‌زنی و اجزای جانوران وحشی شامل سه عدد شاخ آهو کشف و ضبط کردند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان شکار وصید گفت: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.