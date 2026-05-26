به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شهید آراز احمدی زاده زهرائی دانش آموز کلاس دوم دبستان شجره طیبه میناب بود که نهم اسفند پارسال در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.

در حمله تروریستی دشمن آمریکایی صهیونی به دبستان شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش آموز، معلم و والدین دانش آموزان به شهادت رسیدند.

این بزرگترین جنایت علیه دانش آموزان در تاریخ بشریت است.

بیشتربخوانید: برگزاری شب شعر شهدای دبستان شجره طیبه در میناب